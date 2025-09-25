コンサートを楽しんだファンたちがとんぼ返りできる高速列車が話題に

北京でコンサートを楽しんだ後、夜間のうちに高速列車でとんぼ返りできることが話題となっている。今月22日0時以降、中国国家鉄路・北京局は、北京南駅から、コンサートを楽しんだファンたちを乗せて、上海に向かうG4735号と、天津に向かうC2291号の運行を始めた。コンサート終演後、月曜日から学校や仕事に行かなければならない旅客や宿泊せずに帰りたいと思っている旅客はこの列車に乗れば、北京からそれぞれの地域にとんぼ返りすることができる。これは、国家鉄路・北京局が初めて打ち出した、北京でコンサートを楽しんだ旅客を対象とした夜行列車となる。北京日報が伝えた。

9月22日0時23分、C2291号は北京南駅から出発し、0点58分に天津駅に到着。0時30分には、G4735号が出発して、済南西駅と南京南駅を経由して、4時56分に上海虹橋駅に到着した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月25日