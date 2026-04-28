「天問3号」計画、2028年前後に打ち上げへ　火星からのサンプルリターンを目指す

第11回「中国宇宙の日」メインイベントの始動式で4月24日、国家航天局は「天問3号」ミッションの協力プロジェクト選定結果を正式に発表した。中国の惑星探査プロジェクト「天問3号」ミッションは、2028年前後に打ち上げを実施し、2031年前後に火星のサンプルリターンを目指す計画であることが、国家航天局への取材で明らかになった。人民網が伝えた。

2025年4月に国家航天局は協力機会に関する公告を発表して以来、計28件の協力意向書を受け取った。そして「科学的価値、ミッションへの支援効果、工学的実現可能性、技術成熟度」の高さという選定原則に基づき、最終的に5件の協力プロジェクトが選ばれた。

オービター（軌道周回機）には3台の協力ペイロードが搭載される。具体的には、国際宇宙研究委員会（COSPAR）探査作業部会が主導して開発した火星PEX分光計は、火星における生命痕跡の探索および表面鉱物組成の探査を行う。また澳門（マカオ）科技大学が主導して開発した火星分子イオン成分分析装置は、火星大気の散逸過程を観測する。そして香港中文大学が主導して開発したレーザーヘテロダイン分光計は、火星大気中の水同位体プロファイル分布および火星大気の風の場を観測する。

サーバーには、香港大学が主導して開発した火星地表高分光イメージャーが搭載され、生命痕跡や含水鉱物、資源調査などの探査を行う。

ランダー（着陸機）には、イタリア国立核物理研究所（INFN）フラスカーティ国立研究所が主導して開発したレーザー再帰反射器アレイが搭載され、火星表面に高精度の基準点を設置するために使用される。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月28日