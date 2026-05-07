【音声ニュース】AIは新しい「旅の友」、デジタル・スマートな旅行が人気に

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「自分で旅行プランを考えないでいいし、音声ガイド機を借りるために列に並ぶ必要もない。今回の旅行の『旅の友』はAIだ」。浙江省杭州市を旅行していた劉さんは5月3日、取材に対しこう話した。

出発前の旅行プランニングから、旅行中の双方向体験まで、今年の労働節に伴う5連休には、AIを活用した「デジタル・スマート」な新しい旅行スタイルの人気が上昇した。

杭州市では、都市部対応の文化観光AIエージェント「杭小憶」にアクセスして、自分の旅行ニーズを入力するだけで、システムが自動的にルート計画を立て、オーダーメイドの旅行プランを生成してくれる。

劉さんは、「AIエージェントに向かっていくつか希望を言うと、数秒後にはルートがスマートフォンに送られてきた。まるで現地の友だちがプラン作りを手伝ってくれたみたいだった」と話した。

出発前のAIによる旅行プラン生成を「見えないアシスタント」と呼ぶなら、景勝地に出かけた後のAIはさながら「見える旅の友」だ。

復旦大生の楊さんは今回杭州で、VRゴーグルをかけた「宇宙遊泳」や、将棋ロボットとの対局、AIとのディベートなど、「テクノロジーの旅」を体験した。

楊さんは、「これまでAIはどちらかと言えば勉強や生活で利用するツールだったが、ここではAIのより多くの応用シーンと無限の可能性を見ることが出来た」と今回の旅行を振り返った。

オーダーメイドの旅行プランの生成からスマートな旅行ガイドまで、AI技術は今、これまでにない旅行スタイルと旅行体験を再構築しようとしている。

「人民網日本語版」2026年5月7日