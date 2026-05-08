「中国天眼」、重要部品の国産化を実現

「中国天眼」と呼ばれる500メートル口径球面電波望遠鏡（FAST）がこのほど、フィードキャビンの駆動用ワイヤロープ交換作業を開始した。「中国天眼」のフィードキャビンは重さ30トンに達し、6本のワイヤロープが極めて高い精度でこの「眼球」を牽引することにより、高度140メートルの上空、206メートルの範囲内でリアルタイム位置決めを実現するもので、「中国天眼」の「目の筋肉」とも呼ばれている。人民日報海外版が伝えた。

同部品はこれまで輸入に依存していたが、研究チームは2023年1月に独自開発をスタート。3回の改良、6万2000回の滑車試験、20万回のパルス疲労試験を経て、25年8月に国産化を実現した。現在、6本の国産ワイヤロープはすでに現場に搬入されており、交換作業は6月下旬まで続く見込みだ。今回の国産化成功は、サプライチェーンの安全保障問題を解決しただけでなく、材料、ロープ製造、評価、検査に至るまでの完全な技術体系を構築し、その他の重要科学技術インフラの国産化に再現可能な経験を提供している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月8日