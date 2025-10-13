貴州省の山あいに位置する口径500メートルの球面電波望遠鏡「中国天眼（FAST）」は、中国が世界に誇る代表的な科学装置の一つだ。これまでに「中国天眼」が発見したパルサーの数は1152個に達し、同時期に世界の他の望遠鏡が発見したパルサーの総数を上回った。この中には、多数のミリ秒パルサーやパルサー連星も含まれており、パルサーの種類と数を豊かにした。これらの成果は、パルサーの形成過程や恒星進化の理解にとって重要な意義を持つことが12日、中国科学院国家天文台への取材で分かった。科技日報が伝えた。

電波望遠鏡の「中国天眼」、同時期の海外合計を上回るパルサー1152個を発見

非常に高い感度を備える「中国天眼」は、「第14次五カ年計画」期間中（2021-25年）に数多くのパルサーを発見しただけでなく、オリジナリティの高い重要成果を次々と生み出し、中国の電波天文学研究は、追随からリードへの飛躍的進歩を実現した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月13日