中国北方エリアで9日から次々と今年初の暑さに

中国気象局が8日に発表した天気予報によると、この先10日間にわたり、中国北方エリアの大部分の地域では降雨が少なく、平均気温が例年より1‐3度、局地的には4‐5度高くなりそうだ。華北エリア南部や黄淮エリア、陝西省の関中エリアなどでも、11日から13日にかけて、気温が急上昇し、最高気温が35‐37度に達すると予想されている。新華社が伝えた。

9日から日差しが強まり、北方エリアにおいて気温30度以上の範囲が急速に拡大しそうだ。西北エリアから華北エリアの平原の多くの地域では10日（日曜日）と11日（月曜日）に、今年初の暑さとなりそうだ。そして、13日には、高い気温の範囲が山西省や河南省、河北省、北京市、天津市、山東省、江蘇省の大部分にまで拡大し、北方エリアの広範囲で今年初の暑さになると予想されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月9日