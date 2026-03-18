今年と来年は史上最も暑い年に？専門家が見解

「もしかすると、今年と来年は史上最も暑い年になるかもしれない」や「地球で間もなくスーパーエルニーニョ現象が発生する」といった話題が最近、中国のネット上で、検索のトレンド入りし、注目を集めている。ただ、中国国家気候センターの権威ある専門家は、「今の時点では、スーパーエルニーニョ現象により今年が史上最も暑い年になると断定するのは、まだ早すぎる」との見方を示している。人民日報が伝えた。

エルニーニョ・南方振動（ENSO）は、熱帯太平洋において3—7年周期で発生する海面の気圧がシーソーのように連動して変化する現象で、地球規模で起きる自然現象だ。専門家によると、熱帯中・東部太平洋の固定のエリアにおいて、移動平均法による3ヶ月間の海面水温（SST）の時系列データが5ヶ月連続で0.5度以上になると、エルニーニョ現象と断定される。逆に5ヶ月連続でマイナス0.5度になると、ラニーニャ現象と呼ばれる。もし、マイナス0.5度と0.5度の間であれば、中立状態となる。

国家気候センターは、最新のモニタリングデータや中国国内外の複数の気候モデルの予測を分析し、ラニーニャ現象は今、解消に向かっており、今後は中立状態に入ると見ている。ただ、今後、熱帯中・東部太平洋のSSTは上昇し続け、春の後半にはエルニーニョ現象の状態に入る可能性があると見ている。

国家気候センター気候予測室の劉芸芸主任は、「過去の統計からして、ラニーニャ現象が解消した年にエルニーニョ現象が発生する確率は約3分の1。世界の複数のモデルが予想するエルニーニョ現象に入る時期はバラバラで、最も早くて今年4月、最も遅くて夏の終盤から秋の前半となっている。トータルで考えると、今年下半期、赤道中・東部太平洋でエルニーニョ現象が発生する可能性が比較的大きいものの、現時点では、具体的な時期や強さなどを正確に予測することはできない」としている。

国家気候センター気候予測室の首席専門家・陳麗娟氏は、「エルニーニョ現象が発生すると、往々にして世界の平均気温が上昇する。ただ、具体的にどれほど上昇するかや、異常気象の様相などについては、今後もモニタリングを続けた上で判断しなければならない。現時点で、今年、スーパーエルニーニョ現象が発生し、史上最も暑い年になると断定するのはまだ早すぎる」との見方を示す。

そして、「エルニーニョ現象が発生するかしないかにかかわらず、異常気象の頻発は今、気候変動に直面している世界において、ニューノーマルになっている。各界が科学的に対応する必要がある」と指摘した。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月18日