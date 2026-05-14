【音声ニュース】北京地下鉄4路線で「地下鉄への自転車持ち込み」試行　1回30元

北京市交通委員会は、サイクリング愛好者の自転車を地下鉄に持ち込んで移動したいとの要望に応えるため、5月10日から北京地下鉄の6号線、17号線、昌平線、S1線の4路線計11駅で、地下鉄に自転車を持ち込んで移動し、サイクリングを楽しむ「レール＋サイクリング」サービスの試行を展開する。対象となるのは土日の全営業時間内で、料金は1人1回につき30元。乗車前に公共交通の決済プラットフォーム「億通行」で乗車券を購入することが必要になる。

対象の11駅では、タイヤの直径28インチ（約71センチメートル）以内の二輪の自転車を地下鉄に持ち込むことができる。対象日は毎週土日に限定され、振替出勤日を含む平日と法定の祝休日は対象外となる。

今回の「レール＋サイクリング」試行は、北京市の既存の交通アクセスの利便性を基礎として、その上に打ち出した新たなサービスの試みだ。

「人民網日本語版」2026年5月14日