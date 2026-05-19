APEC第2回高級実務者会合の開会式が上海で開催

2026年アジア太平洋経済協力（APEC）第2回高級実務者会合の開会式が18日、上海で開催された。今回の会合では、今年のAPEC協力における中間総括を行い、早期の成果を集約した上で、下半期に予定されている各行事や首脳会議の成果に向けた下地作りを行う。新華社が伝えた。

中国がAPECの議長国を務めるのは今年で3回目であり、11月18日から19日まで深センで非公式首脳会議を開催する。高級実務者会合は、APECの協力を推進し、首脳会議の成果を準備するための主要な枠組みであり、今年は2月に広州、5月に上海、8月に大連で開催される。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月19日