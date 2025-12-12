2026年中国APECの公式ロゴマークが発表

広東省深セン市で12月12日に開催された2026年アジア太平洋経済協力（APEC）非公式高官会合で、2026年中国APECの公式ロゴマークが発表された。新華社が伝えた。

会合で中国は、「アジア太平洋共同体の構築、共同繁栄の促進」を中国APECのテーマとし、「開放・イノベーション・協力」を3大優先分野とすることを打ち出した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月12日