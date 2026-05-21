【音声ニュース】審判員たちが披露するパフォーマンスが再び話題に　北京市体育大会

先ごろ、第18回北京市体育大会のダンススポーツコンペティションのインターミッションで、審判員たちが即興で披露したラテンダンスの動画がネットで大きな話題を集めた。それに続き、先週末に行われた同大会の武術の試合では、審判員たちが武術を披露し、再びネットで話題となっている。

武術の試合会場で、公式審判服姿の審判員たちが演武を披露。息の合った型や動きを披露したほか、個人による得意技の披露もあり、ネットで注目を集めた。

同大会の審判長を務めた清華大学の張継東准教授は、「演武を披露することで、審判員全員のレベルや実力の高さを見てもらいたかった。これほど注目が集まり、本当にうれしい。武術を十分にPRできたほか、私たちのプロフェッショナルな能力が高く評価されたということでもある」としている。

「人民網日本語版」2026年5月21日