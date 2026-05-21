中国移動、全国でトークン料金プランを提供開始

中国移動（チャイナモバイル）は5月20日、全国でToken（トークン）のパッケージプランの提供を開始したと発表した。今回中国移動が打ち出した統一的演算能力換算単位は、異なる大規模AI（人工知能）モデルや仕様におけるトークン使用量を標準ポイントに統一化するもので、さまざまなモデル間の換算方法の不統一という問題の解決を目指す。

中国移動の関係責任者は、「このパッケージプランの価格は1ヶ月5元（1元は約23.4円）からで、一定数のトークンが含まれ、トークンを気軽に使ってみたいライトユーザーに適している。当社のパッケージプランは全国のユーザー全体を対象としている」と説明している。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月21日