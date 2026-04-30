中国トークン呼び出し量、2025年に約2京1100兆に

「全国データ資源調査報告（2025年）」が4月29日、第9回デジタル中国建設サミットで発表された。人民日報アプリが伝えた。

報告によれば、中国のデータ資源規模は引き続き高い成長を維持している。2025年の全国の年間データ総生産量は前年比27.28％増の52.26ゼタバイト（ZB）に達し、成長率は前年より2.28ポイント上昇した。中国のデータ総生産量は世界全体の約27.44％を占めている。

「トークン（Token）」とは、大規模AIモデルがデータを効率的に処理するために分割した最小の情報単位を指す。2025年には、全国の1日平均トークン呼び出し量が年初の1兆超から年末には100兆にまで増加し、指数関数的な成長を示した。年間のトークン累計呼び出し量は約2京1100兆に達した。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月30日