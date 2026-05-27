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人々が憩いを求めて集まる緑豊かな湿地公園　江西省南昌市

人民網日本語版　2026年05月27日13:52
人々が憩いを求めて集まる緑豊かな湿地公園　江西省南昌市
川沿いに木々が茂り、芝生が緑の絨毯のように広がる南昌市紅谷灘区紅角洲街道の贛江市民公園（撮影・朱海鵬）。

南昌市紅谷灘区紅角洲街道にある贛江市民公園には、川沿いに木々が茂り、芝生が緑の絨毯のように広がっている。そして憩いを求めて、市民や観光客が訪れている。

同区は近年、市街区および湿地の空きスペースと遊休地を十分に活用し、小規模で分散した細切れの土地の活性化に取り組んでいる。コミュニティに付属した小規模な公園と湿地遊歩道を整備し、「自宅から300メートル以内に緑があり、500メートル以内に公園がある」というグリーン空間を打ち立て、市民が文化・スポーツイベント、レジャー・憩い、フィットネスを楽しめる条件を作り上げている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月27日

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