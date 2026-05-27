人々が憩いを求めて集まる緑豊かな湿地公園　江西省南昌市

南昌市紅谷灘区紅角洲街道にある贛江市民公園には、川沿いに木々が茂り、芝生が緑の絨毯のように広がっている。そして憩いを求めて、市民や観光客が訪れている。

同区は近年、市街区および湿地の空きスペースと遊休地を十分に活用し、小規模で分散した細切れの土地の活性化に取り組んでいる。コミュニティに付属した小規模な公園と湿地遊歩道を整備し、「自宅から300メートル以内に緑があり、500メートル以内に公園がある」というグリーン空間を打ち立て、市民が文化・スポーツイベント、レジャー・憩い、フィットネスを楽しめる条件を作り上げている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月27日