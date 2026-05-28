【音声ニュース】中国ブランド車、欧州BEV市場でのシェアが初めて15％を突破

市場調査会社データフォースがこのほど発表したデータによると、2026年4月には、中国自動車ブランドの欧州バッテリー電気自動車（BEV）市場でのシェアが初めて15％を突破して、過去最高を更新した。ここから、欧州の消費者の中国製新エネルギー車に対する需要が引き続き旺盛であることがわかる。

ブルームバーグ社が22日にデータフォースのデータを引用して伝えたところでは、今年4月には、比亜迪（BYD）や奇瑞（チェリー）をはじめとする中国ブランドBEVの欧州での販売台数が、前年同期の2倍以上となる3万8281台に達した。BEVだけでなく、中国自動車メーカーはプラグインハイブリッド車（PHEV）の分野でも力強い動きを見せ、4月の販売台数はシェアが29％に迫った。現在、中国自動車ブランドの欧州自動車市場全体に占めるシェアは10％に近づいている。

ブルームバーグ社は、「わずか数年で、中国製電気自動車（EV）は欧州での月間販売台数が飛躍的な伸びを遂げた。欧州現地メーカーはコストパフォーマンスの高いEVの供給が不足し、技術革新のペースが遅いが、中国メーカーはバッテリー技術、スマート化、価格の優位性により、欧州の消費者に急速に受け入れられるようになった」と分析している。

「人民網日本語版」2026年5月28日