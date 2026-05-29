中国商務部「対日輸出規制措置は完全に正当で合理的かつ合法的」

商務部（省）の何亜東報道官は5月28日に行われた定例記者会見で、「中国は先ごろ、軍事力強化に関与する日本の20企業・団体を輸出管理規制リスト（エンティティ・リスト）に追加した。これは、日本の再軍事化と核保有の企みを阻止するためであり、完全に正当で合理的かつ合法的な措置である」と述べた。

何報道官は、「中国政府は法令に基づいてレアアース（希土類）などの重要鉱物の輸出管理規制を実施しており、規定に合致した民用目的の輸出許可申請は審査している。目下の中日関係は深刻な困難に直面している。その根本的な原因は日本の高市早苗首相の誤った言動にあり、責任は完全に日本側にある。我々は日本に対して、問題の根本的原因を直視し、深く反省して誤りを是正し、中日両国の正常な交流のために必要な環境作りをするよう促す」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月29日