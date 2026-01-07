中国、軍民両用品目の対日輸出規制を強化

商務部（省）は6日、日本への軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制を強化する公告を発表した。この公告は即日実施された。新華社が伝えた。

同部の報道官はこれについて、「日本の指導者が先ごろ、台湾関連の誤った発言を公然と行い、台湾海峡への武力介入の可能性を示唆し、中国の内政に粗暴に干渉したことは、一つの中国原則に著しく背くものであり、その性質と影響は極めて悪質だ」とコメントした。

また同報道官は、「国家の安全と利益を守り、拡散防止などの国際的義務を履行するために、『中華人民共和国輸出管理法』や『中華人民共和国軍民両用品目輸出管理条例』などの法律・法規の関連規定に基づき、中国は日本の軍事ユーザー、軍事用途、および日本の軍事力向上に寄与するその他の最終用途に使われる全ての軍民両用品目の輸出を禁止することを決定した。いかなる国・地域の機関・個人も、この規定に違反し、中華人民共和国が原産の軍民両用関連品目を日本の組織や個人に移転または提供を行った場合、法律に基づいて法的責任を追及する」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月7日