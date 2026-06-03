育児補助金に中央予算から999億元拠出

財政部（財務省）は2日、党中央と国務院の方針・決定を貫徹実行するため、2026年の育児補助金として前年比10.6％増の999億元を拠出したことを明らかにした。各地方政府が条件を満たす乳幼児を対象に育児補助金を給付するための財政支援に充てられる。これにより中央・地方の各級財政による予算総額は約1100億元に達する見込みだ。新華社が伝えた。

財政部は、今後も国家衛生健康委員会と連携して育児補助金制度をしっかりと実施し、資金管理を厳格化し、監督・検査を強化して、政策の効果を上げ、出産・育児のしやすい社会の構築を後押ししていくとしている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月3日