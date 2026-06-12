知っておきたい中国の時事ワード│新興支柱産業（しんこうしちゅうさんぎょう）

中国語：新兴支柱产业（xīn xīng zhī zhù chǎn yè）

意味：

新興支柱産業とは、基幹的役割という属性と新興分野という特徴をともに備え、国民経済の規模拡大を支えるとともに、経済構造の最適化・高度化を効果的に促進する産業形態を指す。

説明：

2025年4月、中国共産党中央政治局は会議を開催して経済情勢と経済活動を分析・検討し、新興支柱産業の概念を正式に打ち出した。

「第15次五カ年計画（2026～30年）」はさらに、新興支柱産業の構築に力を入れることを現代化産業システム構築の重点任務とすることを提起した。

2026年の政府活動報告は、集積回路、航空宇宙、バイオ医薬品、「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）などの新興支柱産業を打ち出した。

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