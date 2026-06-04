人気が高まりつつある夏の「夜ラン」　江西省崇義

江西省贛州市崇義県のランドマークである「都市森林空間」ではこのところ、ランニングコースで夜のランニング「夜ラン」を楽しむアウトドアスポーツ好きの姿を数多く目にすることができる。人民網が伝えた。

暑い夏の到来とともに、同県では、夜間に運動する人が増え続けている。夜ランやサイクリング、バスケットボールなどさまざまな「夜間スポーツ」の盛り上がりによって、活力あふれる光景が広がっている。近年、同県はアウトドアスポーツ施設の建設に取り組み、運動施設を充実させ、ミニバスケットボールコートやサッカー場、フィットネス器具を社区（コミュニティ）の周囲に設置して一般開放することで、市民の運動ニーズに応えている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月4日