中国製建設機械が国内・海外市場で急成長　2026年1-5月

中国工程機械（建設機械）工業協会がこのほど明らかにしたところによると、2026年1-5月には、中国の建設機械産業の主要製品の中国国内市場および海外市場における販売台数が前年同期に比べていずれも急速に増加した。そのうち同産業の中核を担うショベルの販売台数は前年比24.7％増の12万6875台に達した。また、各種ローダーの販売台数は同27.3％増の6万7162台だった。この2大中核製品は、国内外市場でともに前年比2桁増加を達成した。

同協会の責任者は、「1-5月の建設機械産業の主要製品の販売台数データから、一方では国内の建設機械市場が徐々に回復・好転し、また一方では海外の建設機械市場の需要が相対的に安定していることがわかる。中国建設機械メーカーは絶えず海外事業の最適化と強化を進め、海外市場での売上獲得へのポテンシャルがより一層顕在化している。同時に、電動建設機械をはじめ、中国の新エネルギー建設機械に対し、国内外市場の需要が著しく増加した」と説明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月15日