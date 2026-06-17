濃度92％から99.99％へ　国産高純度シリコンが量産化、どの分野にチャンス？

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量子コンピューティングは次世代の科学技術革命のエンジンと見なされている。シリコンベースの量子チップは量子コンピューティングの大規模応用を推進する可能性が最も高い技術の一つだ。シリコンの安定同位体であるシリコン28は、「世界で最も純粋なシリコン」と呼ばれ、ダイヤモンドよりも純度が高い結晶で、シリコン系量子チップに不可欠な中核材料となっている。

中国核工業集団有限公司（中核集団）傘下の核工業理化学工程研究院がこのほど発表したところによると、中国の科学者が安定同位体濃縮および高純度シリコン製造分野で重要なブレイクスルーを達成し、濃度99.99％を超えるシリコン28同位体の独自量産に初めて成功した。製品の主要指標は国際先進レベルに達するという。

同研究院安定同位体技術研究開発センターの蔡偉副総経理は、「この科学研究成果は今後、中国のシリコンベース量子コンピューティングチップの独自開発や、最先端半導体、ハイエンドナビゲーション、計量基準などの最先端科学技術分野における質の高い発展を促進するだろう」との見方を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月17日