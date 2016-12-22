上海、日本映画展が開催され大盛況に

作为上海艺术电影联盟年度收官展映，“日本电影展”日前举行，共放映7部14场日本新片。
本次影展展映片目均为2016年日本制作上映的优秀电影，内容新、选择精。其中，既有日本鬼才导演中村义洋拍摄的《主公，这是利息》，也有由实力派明星小田切让、苍井优参演的《跨越栅栏》，有根据日本著名推理小说家凑佳苗小说改编的《少女》，还有表现都市人孤寂内心的《谁的木琴》、讲述怪咖亲情的喜剧片《我的叔叔》、讨论日本家庭伦理的剧情片 《永远的托词》以及科幻悬疑电影《秘密》。
本次影展在售票平台上一经开票，就引发不小的反响。开幕影片《秘密》在开票后第二天即宣告售罄，其后包括《跨越栅栏》《我的叔叔》等场次也宣告售罄。上海市电影发行放映行业协会副会长李忻辰说：“在商业院线放映之外，向观众推介更多不同种类的电影，这是上海艺术电影联盟不变的初衷。”
上海芸術電影聯盟が主催する今年最後の映画展「日本映画展」が今月16日から18日まで上海で開催され、邦画7本が計14回上映された。
上映されたのは全て最新の日本映画で、内容もバラエティに富んでいた。上映されたのは、巨匠・中村義洋監督がメガホンを握った「殿、利息でござる！！」や実力派俳優の・オダギリジョーや人気女優・蒼井優が出演する「オーバー・フェンス」、日本で「イヤミスの女王」と呼ばれる作家・湊かなえのベストセラー小説を原作とした「少女」、求めあい、ねじれゆく男と女のサスペンス「だれかの木琴」、変わり者のおじさんとなんだかんだでおじさんが大好きな小学4年の雪男が中心のコメディ「ぼくのおじさん」、亡くなった妻がもう自分を愛していなかったと知った主人公の作家が絶望感に襲われ、自堕落な生活へと転落していく様子を描いている「永い言い訳」、ミステリー映画「秘密-THE TOP SECRET-」。
同映画展のチケット発売は大きな話題となった。例えば、オープニング作品となった「秘密-THE TOP SECRET-」は発売2日目に完売。「オーバー・フェンス」や「ぼくのおじさん」も完売となった。上海市電影発行放映行業協会の李忻辰・副会長は、「一般の映画館で放映するほか、観衆にいろんなジャンルの映画を紹介するというのが、上海芸術電影聯盟の趣旨」としている。
「人民網日本語版」2016年12月21日
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