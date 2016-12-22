上海、日本映画展が開催され大盛況に

作为上海艺术电影联盟年度收官展映，“日本电影展”日前举行，共放映7部14场日本新片。

本次影展展映片目均为2016年日本制作上映的优秀电影，内容新、选择精。其中，既有日本鬼才导演中村义洋拍摄的《主公，这是利息》，也有由实力派明星小田切让、苍井优参演的《跨越栅栏》，有根据日本著名推理小说家凑佳苗小说改编的《少女》，还有表现都市人孤寂内心的《谁的木琴》、讲述怪咖亲情的喜剧片《我的叔叔》、讨论日本家庭伦理的剧情片 《永远的托词》以及科幻悬疑电影《秘密》。

本次影展在售票平台上一经开票，就引发不小的反响。开幕影片《秘密》在开票后第二天即宣告售罄，其后包括《跨越栅栏》《我的叔叔》等场次也宣告售罄。上海市电影发行放映行业协会副会长李忻辰说：“在商业院线放映之外，向观众推介更多不同种类的电影，这是上海艺术电影联盟不变的初衷。”