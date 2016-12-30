Youku10周年記念イベントにAKB48参戦！「10年間人気アイドルグループ賞」を受賞

12月21日晚，优酷十周年重磅打造的2016年度盛典“年轻的选择”在北京隆重举行，日本超人气大型女子偶像团体AKB48受邀参加，并获颁了当晚“十年人气组合”重磅大奖。
出道至今已有十一年的AKB48，凭借超高人气发展成为世界级的流行女团，是日本公认的国民偶像组合，在全球有着很高的知名度。活动当晚，首次参加中国内地大型活动盛典的AKB48六位成员坂口渚纱、横山結衣、太田奈緒、永野芹佳、倉野尾成美、佐藤七海携手亮相盛典现场，俏皮短裙尽显青春萌态，活力十足。
中国の動画共有サイト「Youku（優酷）」10周年記念イベント「2016 優酷盛典」が21日夜、北京で開催された。今年は「若者の選択」をテーマに、日本からは超人気アイドルグループAKB48のチーム8が招待され、「10年間人気アイドルグループ賞」を受賞した。
今年でデビュー11周年を迎えるAKB48は、日本公認の国民的アイドルグループで世界的にも知名度が高い。イベント当日、グループを代表して、初めて中国大陸部の大型イベントに参加するチーム8の北海道代表・坂口渚沙（サカグチ ナギサ）、青森県代表・横山結衣（ヨコヤマ ユイ）、岩手県代表・佐藤七海（サトウ ナナミ）、大阪府代表・永野芹佳（ナガノ セリカ）、京都府代表・太田奈緒（オオタ ナオ）、熊本県代表・倉野尾成美（クラノオ ナルミ）の6人が参加し、ステージを持ち前の若さと可愛さで盛り上げた。
「人民網日本語版」2016年12月30日
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