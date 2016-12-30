Youku10周年記念イベントにAKB48参戦！「10年間人気アイドルグループ賞」を受賞

12月21日晚，优酷十周年重磅打造的2016年度盛典“年轻的选择”在北京隆重举行，日本超人气大型女子偶像团体AKB48受邀参加，并获颁了当晚“十年人气组合”重磅大奖。

出道至今已有十一年的AKB48，凭借超高人气发展成为世界级的流行女团，是日本公认的国民偶像组合，在全球有着很高的知名度。活动当晚，首次参加中国内地大型活动盛典的AKB48六位成员坂口渚纱、横山結衣、太田奈緒、永野芹佳、倉野尾成美、佐藤七海携手亮相盛典现场，俏皮短裙尽显青春萌态，活力十足。