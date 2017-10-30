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人民網日本語版>>中国語教室

夜更かしして睡眠不足なら、午後1時から25分間の昼寝が効果的

熬夜睡不够？专家建议下午1点开始睡25分钟

人民網日本語版 2017年10月30日11:04

加班、追剧、看球赛……现代人难免熬夜，于是第二天就会觉得昏昏沉沉、完全不在状态。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校睡眠医学中心的索尼娅·安克里—伊斯雷尔说，晚上没睡好，第二天早上最想做的肯定是多睡一会儿，但这样反而不利恢复状态，应该像平常一样，哪怕是周末，也在同一时间起床。

残業、ドラマ鑑賞、サッカーの応援など現代人と夜更かしは切っても切れない関係。そんな夜更かしの翌日はぼんやりし、やる気が出ない。米カリフォルニア大学サンディエゴ校睡眠医学センターの専門家は「遅寝すれば、寝坊したくなるのが人情だ。しかしこれはコンディションの調整に不利であり、週末であっても、普段と同じ時間に起床するべきだ」と話した。

此外，午睡是补觉的一个好办法，但切记只能小憩，下午一时左右睡２５分钟，足够给身体“充电”。安克里—伊斯雷尔说，睡多了反而会令人更昏昏沉沉，甚至扰乱睡眠和清醒平衡。

また、昼寝は睡眠を補う良い方法だが、短時間の休憩にする。午後1時頃から25分間ほど眠れば、十分に「充電」できるという。同専門家は、「寝すぎるとむしろぼんやりし、睡眠とクリアな精神状態のバランスを乱すこともある」と指摘した。

下午三时通常又累又困，不妨去爬几层楼梯。美国佐治亚大学运动机能学院研究人员今年４月宣布研究结果说，爬１０分钟楼梯的提神效果优于喝咖啡。

午後3時は疲れて眠くなる時間帯だが、階段を上るのが良いということだ。米ジョージア大学運動機能学部の研究者が今年4月に発表した研究結果によると、階段を10分間上ると、コーヒーを飲むより目が覚めるという。

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