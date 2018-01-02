中国英語能力レベル表を作成、全学習段階を網羅

日前于上海举办的“第三届语言测试与评价国际研讨会暨第五届英语语言测评‘新方向’研讨会”上，教育部相关负责人介绍，已顺利完成中国英语能力等级量表研制。

上海でこのほど開かれた「第3回言語試験・評価国際シンポジウム並びに第5回英語言語測定・評価新方向シンポジウム」の席上、中国教育部（省）の関係者は、中国英語能力レベル表の作成を無事完了したことを明らかにした。

作为中国首个覆盖全学段的英语能力测评标准，中国英语能力等级量表将有助于解决我国各项英语考试标准各异，英语教学与测试目标分离、学习目标不连贯等问题，促进英语考试质量的提升，促进英语教、学、测的协调发展，促进多种学习成果的沟通互认。同时，我国正加快建设英语能力等级考试体系。英语能力等级考试是在中国英语能力等级量表的基础上研发的英语水平考试体系，具有标准统一、考查全面、成绩报告信息丰富等特点，有助于解决现有考试存在的不足，有效引导学习者英语能力循序渐进的发展。

中国初の全学習段階を網羅する英語能力測定・評価標準である中国英語能力レベル表は、中国の各種英語試験の標準の差、英語教育・試験目標の分離、学習目標の非一貫性といった問題を解消し、英語試験の質向上、英語教育・学習・試験の調和的発展、各種学習成果の相互認証を促進する。また中国は英語能力レベル試験体制の建設を加速している。英語能力レベル試験は、中国英語能力レベル表を踏まえた上で開発する英語水準試験体制で、統一的な標準を備え、全面的にカバーした試験内容、豊富な成績報告の情報といった特長をもつ。既存の試験に存在する不足を解消し、学習者の英語能力の秩序ある、段階を踏んだ発展を効果的に促す。

中国英语能力等级量表与国际知名英语考试的对接研究也在积极推进。英国英语考试与中国英语能力等级量表的对接研究工作已全面启动，并完成了阶段任务。美国等其他国家的英语考试与中国量表的对接研究也即将启动。

中国英語能力レベル表と、国際有名英語試験を結びつける研究も積極的に推進されている。英国の英語試験と中国英語能力レベル表を結びつける研究作業も全面的に始まっており、段階的な任務を完了している。米国などその他の国の英語試験と中国英語能力レベル表の結びつけの研究も間もなく開始される。