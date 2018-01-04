2018年平昌冬季五輪聖火リレー、人民網の副総裁が走者に

新年伊始， 2018平昌冬奥会圣火开始在韩国庆尚北道庆州市传递。这是冬奥圣火在韩国传递的第63天，距离平昌冬奥会开幕还有38天。

新年を迎え、2018年平昌冬季五輪聖火リレーが韓国・慶尚北道慶州市から再スタートした。聖火リレーは1月2日時点で63日目を迎え、平昌冬季五輪開幕まで残り38日間となった。

参与庆州站圣火传递的火炬手共计98人，其中有18位是来自中国各界的知名人士代表。

慶州駅で聖火リレー奏者を務めたのは合計98人で、そのうち18人が中国各界から参加した著名人代表だった。

人民网副总裁宋丽云作为参与当天圣火传递的第一位中国火炬手接过了奥运火炬。宋丽云表示:“2018年新年伊始，作为人民网的代表，能够在韩国庆州参加2018平昌冬奥会火炬的接力活动，是一件非常令人激动、开心的事情。体育无国界，希望在奥林匹克精神的感染下，中韩两国人民能够增强经济文化各领域的交流，加深友谊。”

人民網の宋麗雲副総裁は当日の聖火リレーで最初の中国人走者となった。宋副総裁は、「新年を迎え、人民網の代表として、韓国慶州市で2018年平昌冬季五輪聖火リレーに参加することができ、とてもうれしく、感動している。スポーツに国境はなく、オリンピック精神が与える感動を通して、中韓両国の国民が経済や文化の各分野における交流を強化し、友好を深めていくことを願っている」と語った。