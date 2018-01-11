17年のCPI上昇率は1.6％　12月は1.8％

据国家统计局网站消息，2017年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，环比上涨0.3%。2017年全年，全国居民消费价格比上年上涨1.6%。

中国国家統計局のサイトが伝えたところによると、2017年12月の全国の消費者物価指数（CPI）は前年同月比1.8％上昇し、前月比では0.3％上昇した。17年通年では前年比1.6％上昇した。

2017年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.7%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨3.0%。

17年12月の前年同月比CPI上昇率は1.8％で、このうち都市部は1.9％上昇、農村部は1.7％上昇、食品価格は0.4％低下、非食品価格は2.4％上昇、消費財価格は1.1％上昇、サービス価格は3.0％上昇だった。

12月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.1%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.1%。

12月の前月比CPI上昇率は0.3％で、このうち都市部は0.3％上昇、農村部は0.4％上昇、食品価格は1.1％上昇、非食品価格は0.1％上昇、消費財価格は0.5％上昇、サービス価格は0.1％上昇だった。

2017年全年，PPI由上年下降1.4%转为上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。

17年の生産者物価指数（PPI）は、前年の1.4％低下から6.3％上昇に転じ、12年から5年にわたって続いた低下局面が終息した。