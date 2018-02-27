受動喫煙が不妊の原因になることが明らかに

被动吸二手烟导致部分女性不孕？我国学者一项最新研究在国内外首次证明这不是耸人听闻，是真的。

受動喫煙で一部の女性が不妊症になるという説があるが、中国の学者の最新の研究は国内外で初めて、これが誇張ではなく事実であることを証明した。

记者2月24日从黑龙江中医药大学附属第一医院获悉,长期暴露于二手烟家庭环境中，对于患有多囊卵巢综合征（PCOS）、生殖能力已经低下的育龄期女士来说无疑是“雪上加霜”。该院吴效科教授及其团队李建博士等人2月23日在线发表于欧洲最新一期《人类生殖》杂志上的一项研究显示，被动吸烟可使PCOS患者高雄性激素水平显著上升，代谢综合征发病率大幅增加，促排卵治疗受孕后流产率也更高。该研究提示，若要确保PCOS女性实现“妈妈梦”,有吸烟行为的家庭成员应戒断烟瘾给予配合。

24日に黒竜江中医薬大学付属第一病院から得た情報によると、家庭内で長期的に受動喫煙すると、PCO（多嚢胞性卵巣症候群）の患者や生殖能力がすでに低下している出産適齢期の女性にとってはまさに「泣きっ面に蜂」となることが明らかになった。同病院の呉効科教授とチームの李建博士らは23日、欧州の学術誌「Human reproduction」（電子版）の最新版にこの研究結果を発表した。それによると、受動喫煙によりPCOSの患者の男性ホルモンが活発に分泌され、代謝症候群になる確率が高くなり、排卵治療で妊娠後に流産する確率も上がる。同研究によると、PCOSの患者が母親となる願いをかなえるためには、家族の喫煙者が禁煙により協力する必要があるとしている。