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日本で外国人観光客対象の税還付新ルール　7月から

日本7月1日起推出外国游客退税新规

人民網日本語版 2018年07月04日14:15

据悉，日本政府从7月1日起进一步简化了外国游客的退税措施，只要外国游客总购买价值达到5000日元的商品，就可以享受8%的消费税退税。

日本政府は7月1日から、外国人観光客を対象とした税還付措置のさらなる簡素化を進めた。外国人観光客が価格5千円以上の商品を購入した場合には、消費税分の8％が還付される。

此前，迄今为止的消费税免税制度将对象商品分为两类，一类是家电产品和服装等“一般物品”，另一类是化妆品和食品等“消耗品”，外国游客每次购物需同类商品超过5000日元，方可享受免除消费税待遇。由于退税要求较为复杂，许多游客在购买时会有所顾虑。而这次日本新推出的退税方案对消费总额的要求没有变化，但放松了退税商品的种类限制，将在一定程度上鼓励游客消费。目前已有部分商家在商场贴出退税新政得公告吸引消费者。

これまで消費税免税制度の対象商品は、家電製品や衣類などの「一般物品」と化粧品や食料品などの「消費財」の2種類に分けられ、外国人観光客がこうした商品を購入する場合、価格5千円以上でなければ免税の対象にならなかった。還付手続きは複雑で、購入時に煩わしい思いをする観光客は多かった。今回打ち出された新還付プランでは、価格面の条件はそのままだが、対象商品の種類の制約が緩和され、消費の奨励に一定の効果があるとみられる。すでに一部の商店が売り場に新措置のお知らせを張り出し、外国人観光客にアピールしている。

从2014年开始日本方面不断放宽退税政策，包括扩大可退税商品种类、增加商场数量等。目前日本境内共有约4.5万家商铺可以为外国游客提供退税服务。据了解，2017年外国游客在日本的消费累计达到4.4万亿日元，创下历史纪录。

日本は2014年から税還付政策の緩和を次々に打ち出し、対象商品の種類拡大、対象の売り場の増加などが行われた。現在、日本国内の店舗4万5千店が外国人観光客に税還付サービスを提供する。17年の外国人観光客の日本での消費額は累計4兆4千億円に達し、過去最高を記録した。

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