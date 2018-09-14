菜鳥が「ダブル11」の物流戦に備え準備スタート

2018年天猫“双11”逐渐临近，全球商家的物流备战已经全面启动。昨天，菜鸟宣布今年“双11”进出口服务将实现升级，在常态包机基础上再投入40余架次包机，这些包机将飞往俄罗斯、欧洲等重点市场，保证大促商品在15天内签收。

2018年の天猫（Tmall）「ダブル11」（11月11日のネット通販イベント）が徐々に近づいてきた。世界中の業者は物流戦に備え全面的に準備をスタートさせている。物流サービス大手の菜鳥網絡はこのほど、今年の「ダブル11」の輸出入サービスでバージョンアップを達成すると宣言。通常のチャーター機のほか、40数便の臨時チャーター機を投入してロシアや欧州などの重点市場に飛ばし、プロモーション商品が15日以内に届くよう保証するという。

针对“双11”爆品，菜鸟的莫斯科、马德里、巴黎海外仓均已开始备货，欧洲一半市场都能实现72小时送达。在速卖通最大的海外市场俄罗斯，菜鸟与合作伙伴布置的2000余个自提柜已经覆盖390个城市，一改海外末端投递时间过长的问题。

菜鳥は「ダブル11」の人気商品について、モスクワ、マドリード、パリにある海外倉庫に在庫を蓄えており、欧州市場の半分で72時間配送が可能だ。オンライン小売サービス・全球速売通の最大の海外市場であるロシアでは、菜鳥と協力パートナーが390都市に自動受け取りロッカー約2千基を設置して、海外の配達で最終段階に時間がかかっていた問題を解消する。

进口商家的“双11”物流备战也已启动。今年，菜鸟提供了超过100万平方米的保税仓库，还向商家提供了全链路物流平台服务，此外提供了近30个海外仓和近40条跨境直邮线路等多种平台服务供商家选择。

輸入業者の「ダブル11」物流戦への準備もスタートした。菜鳥は今年、100万平方メートル以上の規模の保税倉庫を提供し、業者にはフルラインの物流プラットフォームサービスを提供し、さらに海外倉庫約30ヶ所と越境直送ルート40本による多様なプラットフォームサービスを準備して、業者に多様な選択肢を提供する。

菜鸟网络总裁万霖表示，传统的集装箱贸易正在向包裹贸易转变。通过建设智能物流骨干网，菜鸟已经打造了eHub、秒级通关、海外仓、保税仓网络等一系列基础设施，为商家提供全球供应链解决方案。

菜鳥の万霖社長は、「伝統的なコンテナ貿易が小包貿易へと転換しつつある。スマート物流基幹ネットワークの建設を通じて、菜鳥はEC拠点のEハブ、秒単位通関、海外倉庫、保税倉庫ネットワークなど一連のインフラを整え、業者にグローバル供給チェーンのソリューションを提供している」と話す。