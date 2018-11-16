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海外メディアの「世界の繁栄都市」ランキングで北京がトップ3入り

外媒：北京进入全球最繁华城市排名前三名

人民網日本語版 2018年11月16日09:20

国际咨询公司 Resonance 发布的世界城市繁荣排名报告显示，北京进入全球最佳城市 TOP-25 名单，在繁荣程度指标方面位列第 3 名。

国際コンサルティング会社Resonanceが発表した「世界の繁栄都市」ランキング報告によると、北京は、「世界で最も優れた都市トップ25」にランクイン、繁栄指数では第3位に入った。

综合排名上，北京位列第 21 位，比去年上升 3 位。而在繁华程度第 3，地理位置排名第 6，产品指标排名第 15，文化艺术生活排名第 34，被推荐率排名第 112 位，而人文指数排名第 187 位。

総合ランキングで、北京は第21位と、昨年より3ランクアップした。また、繁栄指数で第3位、地理指数で第6位、製品指数で第15位、文化・芸術・生活指数で第34位。お薦め度指数では第112位、人文指数では第187位だった。

世界最佳城市前五分别是伦敦、巴黎、纽约、东京和巴塞罗那。莫斯科排名第 6 位。

「世界で最も優れた都市」ランキング上位5都市は、順に、ロンドン、パリ、ニューヨーク、東京、バルセロナで、モスクワは第6位だった。

在进行全球最佳城市排名时，专家们主要依据以下 5 个指标： 地理位置，包括生态、气候、景点的便利性等；产品，包括基础设施、城市内大学的国际排名、博物馆、机场与城市交通的便利性等；文化艺术生活，包括艺术、美食、夜生活和购物等；人文，包括移民率、人口的多元化等；繁荣度，包括 GDP、顶尖公司数量、就业率等；推荐指数，包括声誉名气、互联网上该城市被引用次数、搜索引擎上城市被询问次数、旅游网站 " 猫途鹰（TripAdvisor）" 上关于城市的评论数量等。

「世界で最も優れた都市」の選出活動に携わった専門家は、「地理指数（生態・気候・観光の便利度など）」、「製品指数（インフラ、都市にある大学の国際ランキング、博物館、空港、都市交通の便利度など）」、「文化・芸術・生活指数（芸術、グルメ、ナイトライフ、ショッピングなど）」、「人文指数（移民率、人口構成の多様性など）」、「繁栄指数（GDP、業界トップ企業の数量、就職率など）」、「推薦指数（評判・名声、ネット上での都市引用回数、検索エンジンでの都市検索回数、観光関連サイト『トリップアドバイザー』での都市コメント件数など）の各指標に基づき、ランク付けを行った。

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