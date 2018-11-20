動画アプリのTik Tokに公安部がB級指名手配犯公開、有力情報には報奨金

据重庆市公安局消息，甘肃一网友刷重庆公安“平安重庆”抖音号时，发现自己见过的人和警方悬赏的公安部B级逃犯非常相像，于是作了举报。重庆警方根据这名网友的举报线索果然抓获了逃犯，网友因此获得5万元举报奖励。

重慶市公安局は16日、甘粛省に住むネットユーザーが、短編動画アプリのTik Tokの重慶公安公式アカウント「平安重慶」を閲覧した際に、自分が見覚えのある人物と警察が懸賞をかけた公安部B級氏名手配犯がそっくりであることを発見し、通報したことを明らかにした。重慶の地元警察は、この通報を手掛かりに指名手配犯を逮捕、情報を提供したネットユーザーは報奨金5万元（約80万円）を受け取ったという。

11月14日上午，重庆警方接到举报电话，甘肃网友魏华（化名）称看到了“平安重庆”抖音号上悬赏的高某，和自己在甘肃省兰州市榆中县某汽修厂看见的一名工人特别像。重庆渝北区警方立即赶往榆中县。经过反复确认，将高某一举抓获。

重慶の地元警察は14日午前、通報専用ホットラインに甘粛省に住むネットユーザー魏華さん（仮名）から、Tik Tokの「平安重慶」にアップされていた懸賞金付き指名手配犯の高容疑者が、魏さんの働く同省蘭州市楡中県にある自動車修理工場で働いている労働者にそっくりだとの通報を受けた。通報を受けて、重慶渝北区警察はただちに楡中県へ向かい、複数回にわたる確認作業を経て、高容疑者を逮捕した。