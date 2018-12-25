第3世代子宮頸がんワクチン、中国が開発の扉を開く

厦门大学夏宁邵团队采用新兴的结构疫苗学方法，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，为研制覆盖所有高危型别HPV的第三代宫颈癌疫苗奠定了关键技术基础，敲开了第三代宫颈癌疫苗研制大门。日前，相关研究成果发表在国际权威期刊《自然•通讯》上。

厦門大学の夏寧邵氏が率いるチームは新たな構造ワクチン学の方法を採用し、7種のウイルス様粒子だけで20種のヒトパピローマウイルス（HPV）を網羅できる第3世代子宮頸がんワクチンを作成した。危険性の高いすべてのHPVを網羅する第3世代子宮頸がんワクチンの開発の重要な技術的基礎を固め、第3世代子宮頸がんワクチンの開発の扉を開いた。関連する研究成果はこのほど、世界的に権威ある学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

宫颈癌主要由人乳头瘤病毒（HPV）感染引起。提高宫颈癌疫苗预防效果的传统方式是增加HPV类病毒颗粒的种类，从而“一对一”地预防更多的HPV病毒型别。现有的第一代和第二代宫颈癌疫苗，均使用类似于HPV天然病毒颗粒的“类病毒颗粒”作为疫苗抗原，其中九价疫苗可预防约90%的宫颈癌，但仍有与另外近10%宫颈癌相关的HPV型别没有得到覆盖。同时，如果按传统方式研制第三代宫颈癌疫苗，会面临疫苗接种剂量大、潜在副反应大、生产工艺难度大等问题。

子宮頸がんは主にHPVの感染によって生じる。子宮頸がんワクチンの予防効果を高める従来の方法は、HPVウイルス様粒子の種類を増やすことで、「一対一」で予防していた。既存の第1・2世代子宮頸がんワクチンは、HPVの「ウイルス様粒子」をワクチン抗原としていた。うち9価ワクチンは子宮頸がんの約90％を予防できるが、残りの10％近くの子宮頸がん関連HPVが網羅されていない。また従来の方法で第3世代子宮頸がんワクチンを開発すれば、ワクチンの摂取量が多く潜在的副作用が大きく、生産・加工が困難といった問題がある。

夏宁邵研究团队采用了新兴的结构疫苗学方法，开展第三代宫颈癌疫苗设计。他们比较了HPV病毒颗粒的结构特征和病毒在进化过程中的亲缘关系，发现亲缘关系较近的HPV病毒颗粒在结构上拥有共同的骨架和不同的外在细节形貌特征，进而通过结构设计使一种HPV类病毒颗粒同时具备了三种HPV病毒颗粒的外在细节形貌特征，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，在国际上首次实现了一种HPV类病毒颗粒具有同时保护三种HPV病毒型别的功能，在增加疫苗可预防病毒型别的同时，减少了疫苗抗原所需的类病毒颗粒的种类。

夏氏の研究チームは新たな構造ワクチン学の方法を採用し、第3世代子宮頸がんワクチンの設計を行った。彼らはHPVウイルス粒子の構造的特徴と、ウイルスの進化の過程における親縁関係を比較し、親縁関係が近いHPVウイルス粒子が構造上、共通する骨組みと外在的な細部の異なる特徴を持つことを発見した。これにより構造設計を通じ1種のHPVウイルス様粒子に3種のHPVウイルス粒子の外在的な細部の特徴を持たせることで、7種のウイルス様粒子により20種のHPVウイルスを網羅する第3世代子宮頸がんワクチンを開発した。世界で初めて1種のHPVウイルス様粒子に3種のHPVに対応する機能を持たせ、ワクチンの予防可能なウイルスの種類を増やすと同時に、ウイルス抗原が必要とするウイルス様粒子の種類を減らした。