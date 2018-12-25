ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
2018年12月25日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
政治|経済|社会|文化|中日
科学|写真|動画|対訳|企画
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>科学技術

病院「科技量値」が発表、トップは四川大学華西病院

人民網日本語版　2018年12月25日14:30

中国医学科学院は23日に中国病院「科技量値」を発表し、病院の革新評価体制を模索しようとしている。科技日報が伝えた。

中国医学科学院は4年連続で病院科技能力評価を行い、報告を発表している。今年は従来の病院科技評価体制を踏まえた上で、国内の現状に的を絞った病院科技能力評価指標体制をさらに改善し、初めて「科技量値」（Science and Technology Evaluation Metrics、略称はSTEM）を提案・運用した。論文を評価のための参考とし、同時に臨床研究、研究の質、人材貢献などの要素を重視。今回は「三級甲等医院」1662軒の科技量値評価を行った。トップ10は四川大学華西病院、中国人民解放軍総病院、中国医学科学院北京協和病院、復旦大学附属中山病院、浙江大学医学院附属第一病院、上海交通大学医学院附属瑞金病院、華中科技大学同済医学院附属同済病院、空軍軍医大学西京病院、北京大学第三病院、北京大学人民病院の順。（編集YF）

「人民網日本語版」2018年12月25日

人民網日本語版LINE公式アカウント開設人民網日本語版LINE公式アカウント開設

関連記事

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

最新コメント

中国メディアが見る日本