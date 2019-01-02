春運の鉄道乗車券代金の分割払いが可能に

近日，12306订票平台与支付宝花呗联合推出了火车票分期免息支付服务。

中国鉄道公式予約サイト「12306」とアリペイ（支付宝）の信用後払い機能「花唄（フアベイ）」はこのほど、鉄道乗車券の無利息分割払いサービスを共同で打ち出した。

自2018年12月26日起，用户在支付宝内进入花呗页面，即可领取春运火车票分期免息券。之后在12306网站及手机客户端购买票价超过100元的火车票时，选择花呗分期付款，可享受三期分期免息优惠，最高票价不超过1000元。

2018年12月26日から、アリペイのユーザーは、アリペイ内「花唄」サイト上で、「春運（旧正月前後の帰省・Ｕターンラッシュに伴う特別輸送体制）」期間中の鉄道乗車券を、無利息分割払いで購入することができる。「12306」サイトおよび携帯サイト上で、100元（1元は約16.1円）以上の鉄道乗車券を購入する場合、「花唄」の分割払いを選択すると、無利息での三回分割払いが可能となる。適用される乗車券代金の上限は1千元まで。

此外，12306试点上线了“候补购票”功能。“候补购票”是指即便车票售完，旅客在12306平台登记购票信息并支付预购票资金，如有退票、余票，系统将依次自动为候补旅客分配车票。该功能也支持支付宝花呗付款。

このほか、「12306」には、「キャンセル待ち購入」の機能が試験的に付加された。「キャンセル待ち購入」とは、乗車券が完売されている場合、旅客は12306サイトで購入を希望する乗車券の情報と購入代金をあらかじめ支払っておけば、乗車券の払い戻しや枚数変更によるキャンセルが発生した場合、システムが順番に、自動的に、キャンセル待ち購入を申し込んだ旅客に乗車券を配分する機能。同機能による購入でも、アリペイ「花唄」による決済が可能となっている。