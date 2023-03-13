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政治
第14期全人代第1回会議が閉幕
人民網日本語版
2023年03月13日10:15
第14期全国人民代表大会（全人代）第1回会議の閉幕式が北京時間13日午前9時、北京の人民大会堂で行われ、習近平総書記ら党と国の指導者が出席した。
「人民網日本語版」2023年3月13日
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