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第14期全人代第1回会議が閉幕

人民網日本語版　2023年03月13日10:15
第14期全人代第1回会議が閉幕

第14期全国人民代表大会（全人代）第1回会議の閉幕式が北京時間13日午前9時、北京の人民大会堂で行われ、習近平総書記ら党と国の指導者が出席した。

「人民網日本語版」2023年3月13日

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