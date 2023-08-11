王毅氏がシンガポール外相と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部長）は10日、シンガポールで同国のバラクリシュナン外相と会談した。外交部（外務省）ウェブサイトが伝えた。

両氏は中国シンガポール関係の現在の良好な発展基調を前向きに評価し、両国首脳の戦略的指針に基づき、包括的で質の高い先見的なパートナーシップへの両国関係の格上げを契機に、質の高い「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設を推進し続け、コネクティビティと互恵協力が新たな成果を挙げ続ける後押しをし、両国及び地域の人々により良く幸福をもたらすことを表明した。双方は年内に開催される中国とシンガポールの副首相級二国間協力体制会議の開催に向けた準備を整え、次の段階の協力を統合的に計画し、新たな協力分野を拡大していく。

双方はまた、広範な地域・国際問題について意見交換を行い、ASEAN関連首脳会議で得た一連の前向きな成果を共同で推進し、地域の平和・安定と発展・繁栄を共同で維持するとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2023年8月11日