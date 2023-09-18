中国1-8月の外資導入額8471億7千万元　新規外資系企業33％増

中国商務部（省）がこのほど発表したデータによると、2023年1-8月、全国の新規外資系企業の登録数は前年比33％増の3万3154社となり、実行ベース外資導入額は同5.1％減の8471億7000万元（1元は約20.3円）だった。

業界別に見ると、製造業の実行ベース外資導入額が同6.8％増の2399億5000万元だった。ハイテク製造業が同19.7％増、そのうち電子・通信設備製造業が同39.7％増、医療機器設備・計器製造業が同25.6％増となった。ハイテク技術サービス業のうち、研究開発と設計サービス分野の実行ベース外資導入額は同57.1％増加した。

投資元の国・地域を見ると、英国、カナダ、フランス、スイス、オランダ、ドイツの実行ベース対中投資は前年比でそれぞれ132.6％増、111.2％増、105.6％増、59.2％増、25.3％増、20.8％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。（編集JZ）

「人民網日本語版」2023年9月18日