中秋節・国慶節8連休で中国全土の博物館の来館者数が延べ6600万人に

中秋節（旧暦8月15日、今年は9月29日）と国慶節（建国記念日、10月1日）に合わせて、今年は9月29日から10月6日まで8連休だった中国。中国国家文物(文化財)局のビッグデータによる動的モニタリングと総合データによると、8連休中における中国全土の博物館の来館者数は延べ6600万人に達した。うち、一級博物館の来館者数は延べ約1000万人だった。

統計によると、来館者数が最も多かった博物館トップ10は、故宮博物院、秦始皇帝陵博物院、中国国家博物館、湖北省博物館、瀋陽故宮博物院、浙江省博物館、南京博物院、山東博物館、湖南博物院、中国科学技術館だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2023年10月10日