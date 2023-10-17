習近平国家主席が第3回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムで基調演説へ
人民網日本語版 2023年10月17日11:09
第3回「一帯一路」（the Belt and Road）国際協力サミットフォーラムの開幕式が18日に北京で行われ、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）が基調演説を行う。開幕式の様子は中央広播電視総台と新華網が会場から生中継する。新華社が伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2023年10月17日
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