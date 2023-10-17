「深海1号」2期、天然ガスの試験生産量が1日当たり100万立方ｍ超

「深海1号」2期プロジェクト深水水中サブシーツリーが海に入った瞬間。画像提供は中国海油

中国海洋石油集団有限公司が16日に明らかにしたところによると、中国初の超深水高圧プロジェクト「深海1号」2期プロジェクトの1つ目の開発井の作業が順調に完了した。天然ガスの試験生産量は1日当たり100万立方メートル以上、コンデンセートは230万立方メートル以上となり、その生産能力は予想を上回った。人民日報海外版が伝えた。

「深海1号」2期プロジェクトが完成した後、超深水大型ガス田「深海1号」全体のピーク時の年間生産量が30億立方メートルから45億立方メートルに増加し、海南島の2021年の天然ガス消費量の約90％に相当する量になる。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年10月17日