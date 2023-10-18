中国1-9月のGDPが前年比5.2％増

国家統計局の盛来運副局長は18日、国務院新聞弁公室で行われた今年第1-3四半期（1-9月）の国民経済の運営状況に関する記者会見で、同期の国民経済の運営状況を説明した。それによると、速報値の計算では、1-9月期の国内総生産（GDP）は91兆3027億元（1元は約20.5円）に達し、不変価格で計算すると前年同期比5.2％増加した。第3四半期（7-9月）のGDPは同4.9％増、前月比1.3％増だった。

（編集KS）

「人民網日本語版」2023年10月18日