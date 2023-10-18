中国1-9月のGDPが前年比5.2％増
人民網日本語版 2023年10月18日14:03
国家統計局の盛来運副局長は18日、国務院新聞弁公室で行われた今年第1-3四半期（1-9月）の国民経済の運営状況に関する記者会見で、同期の国民経済の運営状況を説明した。それによると、速報値の計算では、1-9月期の国内総生産（GDP）は91兆3027億元（1元は約20.5円）に達し、不変価格で計算すると前年同期比5.2％増加した。第3四半期（7-9月）のGDPは同4.9％増、前月比1.3％増だった。
（編集KS）
「人民網日本語版」2023年10月18日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国31省（区・市）の上半期GDP出そろう 広東・江蘇が初めて6兆元突破
- 中国上半期のGDPが5.5％増 寄与度が最も大きいのはどの業界か
- ＜速報＞中国2023年上半期のGDPは前年比5.5％増
- ＜速報＞中国2023年1-3月のGDPは4.5％増
- 中国2022年の GDP成長率3.0％ 消費が1ポイント押し上げ
- 2022年中国GDPは前年比3.0％増の121兆元 中国国民経済・社会発展統計公報が発表
- 【中国キーワード】中国の経済規模120兆元突破は何を意味するか？
- ＜速報＞中国の2022年GDPは121兆207億元 前年比3.0％増
- 中国GDP「1兆元都市」が23年目標値発表 より高い成長率設定の背景は？
- 中国の2021年GDP確定値、114兆9237億元に
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]