2000億元以上！　雇用安定を力強く支える実質的な支援政策

人的資源・社会保障部（省）が6日に明らかにしたところによると、今年は各級政府がさまざまな形で拠出した雇用・起業を直接支援するための資金が2000億元（1元は約20.5円）を超え、雇用安定政策の調整最適化から、雇用安定のための補助金政策の継続的な実施まで、雇用吸収への補助金の持続的な拡大から、雇用拡大のための一括した補助金の速やかな再開まで、政策のボーナスが加速的に発揮され、雇用増加に力強い原動力を注ぎ込んできた。

データを見ると、今年1-9月には全国小都市の新規雇用は1022万人に上り、通年の目標任務の85％を達成した。9月末時点の全国都市部調査失業率は5％で、2019年同期の水準を下回り、雇用情勢は全体的に改善し、基本的安定を維持したことがわかる。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年11月6日