中国、10月末の外貨準備高が3兆1012億ドルに

中国国家外貨管理局が7日に発表したデータによると、今年10月末現在、中国の外貨準備高は前月末比138億ドル（1ドルは約150.6円）減の3兆1012億ドルで、下げ幅は0.44％だった。また中国の金準備高は7120万オンス。特別引出権（SDR）で計算すると、中国の外貨準備高は2兆3598億9500万SDR。

国家外貨管理局は、「今年10月は主要エコノミーの金融政策の予測、マクロ経済データ、地政学などの要素の影響を受け、米ドル指数が上昇し、世界の金融資産の価格が全体的に低下した。為替レートや資産価格の変化といった要素の総合的な影響により、同月の外貨準備高が減少した」としている。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年11月8日