中国の緊急人道支援物資がエジプト経由でガザ地区へ
人民網日本語版 2023年11月30日14:43
習近平国家主席は先ごろ、BRICS首脳パレスチナ・イスラエル問題特別オンラインサミットに出席した際、ガザ地区の人道状況緩和のため、ガザ地区にエジプト経由で食品や医薬品など緊急人道支援物資を提供することを発表した。
11月28日、缶詰やビスケット、牛乳、蜂蜜、オートミール、飲料水などの物資がエジプトのアリーシュへ発送された。これらの物資はラファ検問所を経てガザ地区へと運ばれる。
また、駐パレスチナ中国政府事務所は29日、中国政府を代表して、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）と100万ドル（1ドルは約147.0円）の緊急資金援助の引渡証書に署名した。（編集NA）
「人民網日本語版」2023年11月30日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]