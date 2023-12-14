【写真で振り返る】中越両党トップ会談

グエン・フー・チョン書記長は習総書記のために盛大な歓迎式典を催した。

習近平中共中央総書記（国家主席）は12日、ハノイでベトナム共産党中央委員会のグエン・フー・チョン書記長と会談した。双方は中越両党・両国関係の新たな位置付けとして、包括的・戦略的協力パートナーシップの深化を基礎に、戦略的意義を持つ中越運命共同体を手を携えて構築することを宣言した。新華社が伝えた。（編集NA）

グエン・フー・チョン書記長の案内で儀仗隊を巡閲し、分列式を参観する習総書記。

グエン・フー・チョン書記長と会談する習総書記。

会談後、両氏はこれまでに調印された双方間協力文書の展示を見学した。これらの文書の協力分野は、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設、検査・検疫、開発協力、デジタル経済、グリーン発展、交通運輸、地方協力、防衛・法執行協力、海洋協力など30余りの分野に及ぶ。

グエン・フー・チョン書記長は習総書記を少人数の茶話会に招待した。両氏は友好的な雰囲気の中で、引き続き踏み込んだ意思疎通を行った。

同晩、グエン・フー・チョン書記長夫妻とヴォー・ヴァン・トゥオン国家主席夫妻は習総書記夫妻のために盛大な歓迎レセプションを催した。

「人民網日本語版」2023年12月14日