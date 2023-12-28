長洲水門の年間貨物通過量が1億8000万トンを突破 広西
人民網日本語版 2023年12月28日09:19
広西壮（チワン）族自治区梧州市にある長洲水門の26日までの年内の貨物通過量は1億8000万トンに達し、中国の天然河川の水門として初めて1億8000万トンを突破した。西江水運幹線「黄金水路」は中国西南エリアの水運海洋進出大ルートの重要な構成部分となっている。長洲水利ハブ水門は西江水運幹線における最大かつ最後のカスケードハブであり、西江黄金水路の粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市圏）に向かう要衝の地でもある。（編集YF）
「人民網日本語版」2023年12月28日
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