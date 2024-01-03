中国の超高標高地域で設備容量が最大の風力発電所が発電開始

西蔵（チベット）自治区那曲（ナクチュ）市の欧瑪亭嘎風力発電所が1日、正式に発電開始した。総発電設備容量は100MWで、現在中国の超高標高地域で完成し稼働している単体容量と設備容量が最大の風力発電所だ。毎年クリーンな電力を約2億kWh提供し、標準石炭使用約6万トン、二酸化炭素排出約16万トンを削減できる。新華社が伝えた。

同風力発電所は那曲市色尼区那曲鎮内に位置し、現地の平均標高は4650mで、投資総額は6億4000万元（1元は約19.9円）、単体容量4.0MWのダイレクトドライブ永久磁石風力発電機を25基採用。これは西蔵が2023年に着工・建設を承認した一番目の新エネルギープロジェクトで、「同年承認、同年着工、同年完成」という西蔵新エネルギープロジェクト建設記録を達成した。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年1月3日