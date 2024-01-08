中欧班列「中央ルート」の貨物輸送量が昨年300万トンを突破

資料写真（写真提供・新華社）

呼和浩特（フフホト）税関によると、2023年に内蒙古（内モンゴル）自治区二連浩特（エレンホト）通関地を経由した国際定期貨物列車「中欧班列」の貨物輸送量は、300万トンを突破して前年比30.29％増の355万トンに達し、貨物額は同37.39％増の513億元（1元は約20.2円）となった。二連浩特通関地は中国・モンゴル国境最大の陸路通関地で、中欧班列「中通道（中央ルート）」唯一の通関地でもある。人民日報が伝えた。

2013年に「蓉欧（成都-欧州間）班列」第1便が運行して以来、中欧班列は2路線から70路線へと増え、中国国内の77の始発駅（到着駅）、23省（自治区・直轄市）を経由して、華北、華中、華南の各地域へと延伸された。国外では12ヶ国、72の到着駅・都市を経由する。中央班列は携帯電話、コンピューター、自動車及びその部品、電機設備、家具、建材など1万品目以上の製品を輸送してきた。（編集NA）

「人民網日本語版」2024年1月8日